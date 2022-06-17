17 Июня 2022
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Экономика В России
Самолет МС-21-300 (2019) | Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" купит 300 самолётов МС-21

Компания "Аэрофлот" планирует в ближайшее время подписать контракт на поставку 300 российских самолётов МС-21.
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"В ближайшее время будет подписан договор с первым клиентом, это "Аэрофлот", на 300 МС-21", - сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), политика цитирует ТАСС.

Напомним, "Аэрофлот" намеревался заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолётов. Речь идет о воздушных судах Sukhoi Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Большая часть заказа придётся на авиалайнеры последнего поколения – SSJ100 и МС-21. Ранее Мантуров заявил, что авиационная отрасль России обеспечена заказами минимум на шесть лет.

Теги: МС-21, Денис Мантуров, Аэрофлот



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