17 Июня 2022
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Происшествия Московская область
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

Экс-глава "Росвооружения" Огарёв найден мёртвым в своем коттедже

Бывший глава компании "Росвооружение" Алексей Огарёв найден мёртвым в своем коттедже в Одинцовском районе Подмосковья. Его смерть не носит криминальный характер.

"16 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из частных домов коттеджного поселка в Одинцовском городском округе скончался 64-летний мужчина. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Однако точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы", - сказала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Она не уточнила имени умершего, но, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идёт об экс-главе Росвооружения Алексее Огареве. По факту его смерти начата доследственная проверка.

Теги: Алексей Огарёв, Росвооружение, Одинцовский район, Подмосковье



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