17 Июня 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги (2021) | Фото: Накануне.RU

Сургутский район при поддержке специалистов правительства Югры первым в регионе обратился за финансовой поддержкой к ФНБ

Администрация Сургутского района планирует привлечь средства Фонда национального благосостояния на финансирование модернизации коммунальной инфраструктуры муниципалитета. Об этом глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил во время записи программы «Актуальное интервью».

Андрей Трубецкой сказал, что оформить заявку и собрать полный пакет документов удалось при поддержке окружного правительства и, в частности, губернатора Натальи Комаровой.

«Сургутский район, по крайней мере в Югре, единственный, кто зашел с заявкой в Фонд национального благосостояния. Не все рискуют, но это и сложно. Попробуйте, подготовьте такой пакет документов. На реконструкцию КОСов в Федоровском, там заявка на 1,2 млрд рублей. То есть, мы не отказываемся ни от каких денег, мы и в своем бюджете стараемся находить резервы и создавать условия для того, чтобы к нам приходили новые налогоплательщики», — подчеркнул Андрей Трубецкой.

Андрей Трубецкой(2021)|Фото: gov.admhmao.ru

Напомним, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев ранее отмечал, что регионам важно принимать активное участие в реализации подобных проектов.

Стоит напомнить, что администрация Сургутского района системно работает по многим направлениям финансового обеспечения. В частности, Сургутский район был признан лучшим в сфере управления общественными финансами на всероссийском престижном конкурсе, в котором участвовали 260 муниципальных образований из 60 регионов страны.

«Мероприятие проводит журнал „Бюджет“ при поддержке Совета Федерации РФ. Это в сфере муниципальных и государственных финансов, наверное, самое авторитетное издание. Оно, пожалуй, единственное оставшееся с советских времен. Авторитетное, которое проводит некий конкурс по эффективности управления муниципальными финансами», — уточнил Андрей Трубецкой.

Теги: андрей трубецкой, фнб, управление финансами



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