Якушев: В России есть проекты по импортозамещению в высокой степени готовности

В России есть достаточно много интересных наработок по импортозамещению. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который участвует в Петербургском международном экономическом форуме.

"С 2014 года, когда мы уже в период санкций попадали, очень много интересных наработок есть по импортозамещению. Есть проекты в высокой степени готовности, но по разным причинам они "лежали в столе". Наступило время, когда эти проекты нужно достать и реализовать. Причем сделать это можно достаточно быстро", - рассказал уральский полпред в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, есть определенные вещи, которые потребуют времени.

"Где-то сейчас мы выстраиваем новые логистические цепочки. Но при этом прекрасно понимаем, что необходимо все-таки работать на перспективу таким образом, чтобы попытаться все это производить на нашей территории, на территории РФ. Но это потребует дополнительных инвестиций", - добавил Якушев.

Напомним, ранее полпред высоко оценил потенциал УрФО в сфере "медицинского" импортозамещения.