17 Июня 2022
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Коллаж, деньги в конверте (2022) | Фото: Накануне.RU

Силуанов, Костин и Орешкин обрушились на доллар

Министр финансов Антон Силуанов назвал доллар "токсичной валютой", глава "ВТБ" Андрей Костин – оружием, а помощник президента РФ Максим Орешкин – наркотиком. Мнения прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Россия будет ориентироваться на расчеты в рублях и нацвалютах, доллар токсичен", - цитирует Силуанова ТАСС.

Костин считает, что дружественные России страны боятся не ядерного арсенала США или экономической мощи, а "отключения" от доллара.

"Это самое мощное оружие, которое имеют США, которое позволяет им доминировать и пугать сегодня всех именно этим", - цитирует Костина "РБК".

Орешкин, в свою очередь, не согласился с тем, что доллар является оружием.

"Это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчетов, обслуживания банковской системы и т.д. Конечно, отказ от наркотика – непростая история, но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растёт", - сказал он.

Теги: Антон Силуанов, Андрей Костин, Максим Орешкин



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