Россия вложит в экономику ДНР 2 трлн рублей за два года – премьер республики

Россия за два ближайших года вложит в экономику ДНР 2 трлн руб., заявил премьер-министр республики Виталий Хоценко на ПМЭФ. Он добавил, что российские регионы уже начали вкладывать свои средства в стройку на территории ДНР, они берут шефство над населенными пунктами республики и помогают их восстанавливать.

"У нас в ближайшее время будет создан Фонд развития промышленности. Бюджет - 2 млрд руб.: это и наши деньги, и Российская Федерация помогает", - заявил Хоценко.

Премьер-министр пояснил, что Фонд будет нести сразу несколько функций, в том числе через него будут выдаваться займы и выделяться субсидии на оборудование и восстановительные работы, связанные с промышленными предприятиями.