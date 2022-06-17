17 Июня 2022
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Экономика ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

Россия вложит в экономику ДНР 2 трлн рублей за два года – премьер республики

Россия за два ближайших года вложит в экономику ДНР 2 трлн руб., заявил премьер-министр республики Виталий Хоценко на ПМЭФ. Он добавил, что российские регионы уже начали вкладывать свои средства в стройку на территории ДНР, они берут шефство над населенными пунктами республики и помогают их восстанавливать.

"У нас в ближайшее время будет создан Фонд развития промышленности. Бюджет - 2 млрд руб.: это и наши деньги, и Российская Федерация помогает", - заявил Хоценко.

Премьер-министр пояснил, что Фонд будет нести сразу несколько функций, в том числе через него будут выдаваться займы и выделяться субсидии на оборудование и восстановительные работы, связанные с промышленными предприятиями.

Теги: днр, экономика, россия, вложения, регионы



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