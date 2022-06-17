Глава МВД Великобритании одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Глава Министерства внутренних дел Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его защита намерена обжаловать это решение, на это у адвокатов есть две недели, чтобы обратиться с апелляцией в Высокий суд Лондона.

В конце апреля этого года Вестминстерский магистратский суд в Лондоне разрешил экстрадицию Ассанжа, выдав соответствующий ордер.

Напомним, Ассанжу в США предъявлено обвинение по 18 статьям в связи с публикацией на портале Wikileaks в 2010 г. более полумиллиона секретных правительственных документов, касающихся в том числе военных операций в Афганистане и Ираке. Если Ассанж будет признан виновным в США, ему грозит 175 лет тюрьмы.