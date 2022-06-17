17 Июня 2022
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Политика За рубежом
джулиан ассанж, арест (2019) | Фото: RT

Глава МВД Великобритании одобрила экстрадицию Ассанжа в США

Глава Министерства внутренних дел Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его защита намерена обжаловать это решение, на это у адвокатов есть две недели, чтобы обратиться с апелляцией в Высокий суд Лондона.  

В конце апреля этого года  Вестминстерский магистратский суд в Лондоне разрешил экстрадицию Ассанжа, выдав соответствующий ордер.

Напомним, Ассанжу в США предъявлено обвинение по 18 статьям в связи с публикацией на портале Wikileaks в 2010 г. более полумиллиона секретных правительственных документов, касающихся в том числе военных операций в Афганистане и Ираке. Если Ассанж будет признан виновным в США, ему грозит 175 лет тюрьмы.

Теги: джулиан ассанж, экстрадиция, великобритания



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