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Политика Свердловская область В России
Коллаж, Владимир Соловьев, Евгений Куйвашев, Екатеринбург (2022) | Фото: Накануне.RU

Соловьев – Куйвашеву: "Я никогда не собирался быть губернатором Екатеринбурга"

Известный телеведущий Владимир Соловьев не собирается участвовать в выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут этой осенью. Об этом журналист заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
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Ранее Соловьев не раз критиковал действующего главу Среднего Урала Евгения Куйвашева за его "молчание" по поводу спецоперации на Украине. В итоге за губернатора пришлось отвечать его другу – барду Александру Новикову.

Сегодня на ПМЭФ корреспондент издания Freepressa спросил Владимира Соловьева, готов ли тот сказать "все в глаза" Куйвашеву, который тоже приехал на форум.

"А что, он плохо слышал? Если надо сказать в глаза, то я с ним хорошо знаком. Могу и в глаза повторить", - ответил журналист.

Он добавил, что хочет успокоить Куйвашева.

"Никогда не собирался быть губернатором Екатеринбурга (так выразился Соловьев, - прим. ред.). Поэтому советую ему не слушать Аксану (Панову – уральскую журналистку и владелицу оппозиционного СМИ, - прим. ред.), а слушать президента РФ Владимира Владимировича Путина. И определиться со своим отношением к специальной военной операции", - призвал Соловьев.

На это ведущему напомнили, что не так давно Евгений Куйвашев съездил на Донбасс, где подписал соглашение о поддержке города Макеевка.

"Видите, значит послушал. Уже хорошо. Мо-ло-дец!", - ответил на это Владимир Соловьев.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе Куйвашев заявился для участия в выборах губернатора Свердловской области. Голосование пройдет 11 сентября этого года.

Теги: Соловьев, Куйвашев, губернатор



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