Украина не сможет принять "Евровидение-2023"

Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о том, что Украина не сможет принять "Евровидение-2023".

"После объективного анализа Референтная группа, руководящий совет ESC, с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая текущие обстоятельства, UA:PBC не может выполнить гарантии безопасности и эксплуатации, необходимые вещателю для проведения, организации и производства песенного конкурса "Евровидение" в соответствии с Правилами ESC. EBU хотел бы поблагодарить UA:PBC за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине и разделить их печаль и разочарование тем, что Конкурс следующего года не может быть проведен в Украине", - говорится в сообщении союза.

Напомним, Украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania победила на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022". По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя – Великобритании, набравшей 466 голосов. Kalush Orchestra победили, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Песня Stefania посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям.

Позже Азербайджан, Грузия и Румыния заявили, что организаторы "Евровидения" изменили оценки их жюри при голосовании на конкурсе. Позже украинская группа продала свой кубок победителей "Евровидения-2022". Его купили за $900 тыс. на благотворительном аукционе.

"Спасибо всем, кто делал пожертвования, а особенно WhiteBit_ua, которые купили кубок за $900 тыс.", - следует из сообщения коллектива в соцсети.