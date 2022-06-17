17 Июня 2022
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Общество За рубежом Украина
киев (2011) | Фото: Накануне.ru

Украина вводит визы для россиян

Украина вводит для россиян визы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил президент Владимир Зеленский.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - говорит Зеленский.

Сегодня Кабмин должен принять "это важное решение" – Постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

"В связи с запланированным решением Кабинета Министров, с 1 июля 2022 г. Украина введёт визовый режим въезда для граждан РФ", - написал Зеленский.

Теги: Владимир Зеленский,



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