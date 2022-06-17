Выступление Путина на ПМЭФ перенесли на час из-за DDoS-атак на сервера форума

Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме перенесено на час (с 14 на 15 часов мск) из-за массированных DDoS-атак на серверы ПМЭФ. Атака началась сегодня еще накануне, фиксируются попытки атак из ряда европейских стран.

"Со вчерашнего дня начались очень массированные кибератаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации. Сегодня, к сожалению, была выведена из строя база допуска по баджам. К сожалению, там сейчас возникла заминка с получением баджей и подтверждения прохода на планерку. Специалисты работают, проблема устраняема, но потребуется время. Перенесли выступление на час. За это время все будет налажено и обеспечена возможность всех, кто должен, присутствовать на пленарном заседании", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.