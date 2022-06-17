Кудрин раскритиковал медлительный "полет" "Ласточки" между Екатеринбургом и Челябинском

До 26% российского ВВП сегодня создает московская агломерация. Еще 6% дает питерская агломерация, то есть две агломерации формируют до трети федерального ВВП, а дальше по регионам распределение ВВП идет очень неравномерно, заявил на ПМЭФ глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Он отметил, что если ничего не делать, то тенденция сохранится, при этом другие территории тоже должны получать современный уровень развития. Кудрин раскритиковал правительство, которое вроде как и не имеет ничего против развития агломераций, кооперации регионов и муниципалитетов, но при этом не готово создать план по формированию новых трех-четырех агломераций, которые бы дали толчок для развития территорий.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что "нет обреченных территорий", и федеральное правительство не собирается сверху распределять, какой регион на чем будет специализироваться. Он высказался за конкуренцию регионов. Кудрин же отметил, что в рамках агломераций все равно специализация территорий будет происходить, и это нормальный процесс.

Решетников же полагает, что эффективное руководство на местах, а не помощь из Москвы – вот залог успеха агломераций. В пример он привел собственно Москву. "Столица рванула не из-за того, что в ней денег было больше. Это было повышение эффективности. Ресурсы были всегда, но до последних десяти лет Москва не менялась. И регионы, которые копируют ее работу, тоже растут", - заявил министр.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева согласилась: "Доходы и богатства региона не равно высокое качество жизни. В богатых регионах люди часто низко оценивают услуги здравоохранения, безопасности и т.д.".

Чупшева призвала к повышению мобильности между городами, это путь к созданию агломераций, считает она. "Новые города уже не будут появляться в России с такой динамикой, как в XVIII, XIX, XX веках. Нужно переосмысление качества сервисов мобильности между имеющимися городами. Сейчас много ограничений, которые надо расшивать. Сегодня все это просто эксперименты с воли губернаторов с молчаливого благоволения центра, но законодательства нет, нет никаких тарифов", - отметила эксперт.

Кудрин также говорил о создании высокоскоростных магистралей между областными центрами – потенциальными ядрами новых агломераций. В пример он привел уральскую агломерацию с городами-миллионниками Екатеринбургом и Челябинском. При этом глава Счетной палаты раскритиковал проект запуска скоростной электрички "Ласточка" между двумя этими уральскими городами. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что электричка будет в пути 3 часа 50 минут и пройдет около 350 км – чтобы "зацепить" малые города. По мнению Кудрина, высокая мобильная доступность – это безостановочный проезд непосредственно между Екатеринбургом и Челябинском напрямую без лишних остановок.