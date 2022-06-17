Bloomberg: США быстро истощают свои запасы нефти

Стратегический нефтяной резерв США истощается гораздо быстрее, чем это может показаться, пишет Bloomberg.

США, чтобы предотвратить рост мировых цен на нефть, вынуждены продавать свои стратегические запасы, но так не может продолжаться долго. Международное энергетическое агентство на этой неделе предупредило, что мировому предложению нефти может быть трудно идти в ногу со спросом в следующем году.

За прошедший год США продали почти 115 млн баррелей из своих запасов, при этом с середины мая объемы продаж выросли до рекордно высокого уровня - почти миллион баррелей в день. При нынешних темпах США продают больше из своих запасов, чем добыча большинства средних стран ОПЕК, например Алжира или Анголы. К октябрю Стратегический нефтяной резерв США сократится до 40-летнего минимума в 358 млн баррелей.

Учитывая все это, поездка президента США Джо Байдена в Эр-Рияд в следующем месяце имеет огромное значение. Хорватское издание Advance пишет, что Байден попытается примириться с Саудовской Аравией, которую ранее "назначил" страной-изгоем. К этому его вынуждает необходимость увеличить добычу нефти в мире, чтобы снизить цены.

Инфляция в США достигла 40-летнего максимума, в том числе рекордно выросли цены на бензин. В связи с этим рейтинг Байдена сильно упал, а шансы демократов перед осенними выборами в Конгресс весьма туманны.