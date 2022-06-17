Уральца судят за похищение человека и вымогательство на кладбище

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело о похищении человека и вымогательстве. Для этого жертву отвозили на кладбище.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался 27-летний житель Первоуральска, работавший водителем-экспедитором. Все началось с того, что в одну из ночей июля прошлого года на набережной Нижне-Шайтанского водохранилища мужчина встретил своего знакомого. Решив, что тот должен оказать их общей подруге материальную помощь, он насильно усадил приятеля в свой автомобиль и отвез в район городского кладбища.

На погосте злоумышленник наручниками пристегнул свою жертву к металлическим воротам и потребовал передать их знакомой машину стоимостью 105 тысяч рублей и деньги в сумме 60 тысяч рублей. Потерпевший согласился выполнить все незаконные требования и впоследствии отдал авто сообщникам своего похитителя.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело передано в Первоуральский городской суд.