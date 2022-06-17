На Украине взяты в плен уже трое американских наемников

На Украине взяты в плен трое американских наемников. Накануне это признал Госдеп США, но раскрывать всех подробностей там не стали.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что Вашингтон призывает американских граждан ни в коем случае не ездить на Украину, чтобы воевать против России.

Днем ранее стало известно о пленении в Харьковской области 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Хьюина, которые стали первыми американскими военнопленными. Британское издание The Daily Telegraph пишет, что они заявили, что их дезинформировали, и поэтому попали в плен. А Кремль попытается использовать их как доказательство того, что США принимают участие в военном конфликте.

CNN сообщает имя третьего пленного. Это ветеран морской пехоты Грейди Курпаси, который 20 лет служил в морской пехоте и ушел в отставку в ноябре 2021 года. Он будто бы собирался быть лишь инструктором. 26 апреля он находился на посту в составе войск иностранного легиона в Херсонской области. Позицию начали обстреливать, и Курпаси отправился выяснить, что происходит. После этого он исчез.

Напомним, в ДНР приговорены к смертной казни двое наемников из Великобритании – Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим.