Еврокомиссия рекомендовала дать Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в члены Евросоюза

17 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Евросоюз, НАТО (2017) | Фото: factmil.com

Еврокомиссия рекомендовала дать Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в члены Евросоюза

Еврокомиссия рекомендует присвоить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в члены Евросоюза. Саммит ЕС, на котором будет принято решение, пройдет 24-25 июня.

Глава ЕК Урсула Фон Дер Ляйен заявила, что Украина борется с олигархами, приняла жесткие законы против них, при этом страна уже выполнила 80% рекомендаций ЕС по реформам в отношении меньшинств, и им осталось принять закон в отношении национальных меньшинств.

При этом Грузии статус кандидата пока решили рекомендовать не присваивать — ЕС ждет, что страна проявит политическое единство.

В Кремле уже прокомментировали позицию Еврокомиссии. "Вопрос вступления Украины в ЕС по-прежнему остается для Кремля в иной плоскости, чем членство в НАТО. Но и он требует повышенного внимания, учитывая усиление дискуссий в Европе на предмет повышения оборонной и военной составляющей Союза", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги: еврокомиссия, украина, молдавия, евросоюз, кандидаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети