Еврокомиссия рекомендовала дать Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в члены Евросоюза

Еврокомиссия рекомендует присвоить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в члены Евросоюза. Саммит ЕС, на котором будет принято решение, пройдет 24-25 июня.

Глава ЕК Урсула Фон Дер Ляйен заявила, что Украина борется с олигархами, приняла жесткие законы против них, при этом страна уже выполнила 80% рекомендаций ЕС по реформам в отношении меньшинств, и им осталось принять закон в отношении национальных меньшинств.

При этом Грузии статус кандидата пока решили рекомендовать не присваивать — ЕС ждет, что страна проявит политическое единство.

В Кремле уже прокомментировали позицию Еврокомиссии. "Вопрос вступления Украины в ЕС по-прежнему остается для Кремля в иной плоскости, чем членство в НАТО. Но и он требует повышенного внимания, учитывая усиление дискуссий в Европе на предмет повышения оборонной и военной составляющей Союза", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.