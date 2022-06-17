Администрация Челябинска выкупила спорткомплекс "Сигнал" за 242 млн рублей

Компания "РТ-Капитал" госкорпорации Ростех передала под управление администрации Челябинска многофункциональный спортивный комплекс "Сигнал". На его покупку из областного бюджета было выделено 242 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В собственность города перейдет стадион, крытый искусственный каток, земельный участок и административное здание. Объект сохранит статус спортивно-физкультурного объекта и места активного отдыха горожан.

В настоящий момент в "Сигнале" проводятся домашние встречи одноименного футбольного клуба, а также тренируются воспитанники школы тхэквондо и детской хоккейной школы.