В Тюмени возле очередной новостройки вырос газон конопли

В Тюмени на газоне еще одной новостройки, недалеко от здания регионального управления ФСБ выросла конопля. Информация об этом появилась в местных пабликах.

Застройщик - "Брусника". В компании сообщили, что растение уже убрано, а в почву попало вместе с грунтом.

Между тем, интернет-пользователи отметили, что, застройщик "оперативно и с юмором обыграл" появление растения - напротив названия ЖК появилась надпись "чистый кайф".

Напомним, ранее аналогичная история произошла с ЖК ПИК.