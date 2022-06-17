17 Июня 2022
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Брусника, двор (2022) | Фото: Брусника

В Тюмени возле очередной новостройки вырос газон конопли

В Тюмени на газоне еще одной новостройки, недалеко от здания регионального управления ФСБ выросла конопля. Информация об этом появилась в местных пабликах.

Застройщик - "Брусника". В компании сообщили, что растение уже убрано, а в почву попало вместе с грунтом.

Между тем, интернет-пользователи отметили, что, застройщик "оперативно и с юмором обыграл" появление растения - напротив названия ЖК появилась надпись "чистый кайф".

Брусника, двор(2022)|Фото: Брусника

Напомним, ранее аналогичная история произошла с ЖК ПИК.

Теги: конопля, ЖК Первомайская, новостройка



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