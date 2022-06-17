Для Челябинска закупят 168 троллейбусов, которые будут производить на ЧТПЗ

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали новый троллейбус "Синара 6254 ", который был разработан для Челябинска в рамках реализации концессионного соглашения о создании троллейбусной инфраструктуры. Первые 20 машин поступят в столицу Южного Урала до конца года. В целом для города будет закуплено 168 троллейбусов, что позволит полностью заменить весь троллейбусный парк. Производить эту технику для города планируется на производственных площадках Челябинского трубопрокатного завода.

Губернатор Алексей Текслер напомним, что Челябинская область – это машиностроительный регион, где уже есть производство трамваев. "Мы обсуждали, что правильно производить троллейбусы в Челябинске, на площадке ЧТПЗ. Готовы вместе с вами заключить СПИК (специальный инвестиционный контракт), посмотреть, какие возможности есть, чтобы стимулировать инвесторов для организации площадки в Челябинске. Для нас это не менее важно, чем сам троллейбус для города. Это правильное решение, у нас машиностроительный регион. Есть трамваи, причем мы лидеры в их производстве, будут и троллейбусы", - подчеркнул он.

Напомним, в октябре прошлого года правительство Челябинской области и "Синара – Городские Транспортные Решения" подписали концессионное соглашение о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. В рамках соглашения планируется приобрести 168 троллейбусов, запланирована реконструкция двух депо, строительство трех подстанций и капитальный ремонт еще трех, а также модернизация всей троллейбусной сети в целом.

Первый троллейбус для Челябинска, который был представлен на ПМЭФ-2022, был создан на предприятии "СТМ-Энергорешения". На этой же площадке будут произведены 20 троллейбусов.

"Для СТМ это принципиально новое направление бизнеса, на развитие которого мы возлагаем большие надежды. Это будет линейка техники, первым из которой сертификацию должен пройти троллейбус модели Синара 6254. Предварительный общий объем инвестиций в первую стадию проекта оценивается в более чем миллиард рублей", - рассказал генеральный директор СТМ Виктор Леш.

Салон троллейбуса оборудован USB-слотами для зарядки мобильных устройств, системами информирования, откидной аппарелью (для маломобильных групп населения), дополнительным освещением, а также климатическими системами, обеспечивающими комфортную температуру и влажность в салоне в зимние и летние периоды. В салоне установлены анатомические кресла с антивандальным покрытием. Количество посадочных мест в салоне увеличено до 37. У троллейбуса высокая емкость аккумуляторов, поэтому он может проходить до 80 км автономно.

Серийное производство колесной техники СТМ планируется запустить на ЧТПЗ, сейчас там ведутся активные работы по модернизации помещений и подготовке инфраструктуры.

"Современные технологии, цифровизация и автоматизация многих рабочих процессов позволили высвободить часть производственных площадей. Это дало возможность привлечь на территорию ЧТПЗ новый перспективный и общественно значимый проект. Кроме того, подразделения завода обладают значительной экспертизой в области машиностроения – мы видим возможности для дальнейшей кооперации", – подчеркнул управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов.

Областные власти активно занимаются обновлением общественного транспорта в регионе. Как ранее сообщил начальник управления транспорта регионального миндортранса Николай Гаряев, с 2019 года на обновление транспорта в области было потрачено 5,5 млрд рублей. Было закуплено 282 новых автобуса, шесть троллейбусов и обновлено 98 трамвайных вагона. В этом году для региона будет закуплено 200 единиц общественного транспорта: 53 автобуса, 25 троллейбусов и 80 трамваев.