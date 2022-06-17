На ПМЭФ заявили о необходимости создания собственных брендов

В России нужно выращивать собственные бренды. Речь об этом зашла на сессии "Новые реалии нового мира: игра без правил?", состоявшейся на ПМЭФ.

Научный руководитель "Высшей школы экономики", координатор экспертного совета при Правительстве РФ Ярослав Кузьминов полагает, что ключевым элементом "нового доверия" в экономике является система выращивания собственных брендов.

"Наша экономика ориентировалась на чужие бренды. В какой степени нам удастся не заместить европейские бренды турецкими, а вырастить собственные, является вызовом. У нас есть прекрасные бренды, например, в культуре. Создание бренда, которые могут расширять доверие вокруг себя, - главная и первая задача российской экономики", - сказал Кузьминов.