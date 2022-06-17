Российское образование ничего не потеряло от выхода из Болонской системы

Система образования в России осталась такой же, какой и была, несмотря на выход из Болонского процесса. Речь об этом зашла на сессии "Новые реалии нового мира: игра: без правил?", состоявшейся на ПМЭФ.

Научный руководитель "Высшей школы экономики", координатор экспертного совета при Правительстве РФ Ярослав Кузьминов полагает, что бренд российского образования остался брендом даже после выхода РФ из Болонского процесса.

"Сейчас, к большому сожалению, европейские партнёры пытаются выдавить РФ из нормального взаимодействия образовательных систем. Расставание с болонской системой является обоюдным. Вы нас выдавили, хорошо, мы тоже выйдем. Но не надо этот процесс переоценивать", - сказал Кузьминов.

Система бакалавриата и магистратуры устарела, полагает эксперт

"Сейчас предложена система "два года + два года + два года". Фундаментальное образование, потом человек выбирает, кем будет. Расширение свободы выбора получающего образование человека – главный тренд, человек может несколько раз менять направление. Нужно восстановить фундаментальное инженерное образование", - сказал Кузьминов.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры. Университеты смогут отказаться от них в пользу "нашего исторического" специалитета.