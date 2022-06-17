17 Июня 2022
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Образование В России Санкт-Петербург
Школьный класс (2022) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Российское образование ничего не потеряло от выхода из Болонской системы

Система образования в России осталась такой же, какой и была, несмотря на выход из Болонского процесса. Речь об этом зашла на сессии "Новые реалии нового мира: игра: без правил?", состоявшейся на ПМЭФ.
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Научный руководитель "Высшей школы экономики", координатор экспертного совета при Правительстве РФ Ярослав Кузьминов полагает, что бренд российского образования остался брендом даже после выхода РФ из Болонского процесса.

"Сейчас, к большому сожалению, европейские партнёры пытаются выдавить РФ из нормального взаимодействия образовательных систем. Расставание с болонской системой является обоюдным. Вы нас выдавили, хорошо, мы тоже выйдем. Но не надо этот процесс переоценивать", - сказал Кузьминов.

Система бакалавриата и магистратуры устарела, полагает эксперт

"Сейчас предложена система "два года + два года + два года". Фундаментальное образование, потом человек выбирает, кем будет. Расширение свободы выбора получающего образование человека – главный тренд, человек может несколько раз менять направление. Нужно восстановить фундаментальное инженерное образование", - сказал Кузьминов.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать отказа от бакалавриата и магистратуры. Университеты смогут отказаться от них в пользу "нашего исторического" специалитета.

Теги: Ярослав Кузьминов, ВШЭ, высшая школа экономики



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