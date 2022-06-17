Китай спустил на воду третий авианосец с символичным названием

Сегодня Китай спустил на воду третий по счету авианосец страны - "Фуцзянь". Торжественное событие прошло на верфи в Шанхае.

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Авианосец имеет водоизмещение более 80 тыс. тонн и оснащен электромагнитными катапультами. Он мощнее и совершеннее двух предыдущих, что делает его первым китайским авианосцем, который приблизился к конкурентам из США благодаря новым технологиям.

"Фуцзянь" - первый в Китае полностью разработанный и построенный внутри страны авианосец с катапультами. Он может перевозить больше самолетов. Использование катапульт приводит к значительному увеличению частоты самолето-вылетов, позволяет самолетам взлетать, перевозя больше топлива и боеприпасов, и позволяет работать более тяжелым самолетам, таким как самолеты раннего предупреждения и грузовые самолеты, работать на авианосце. По словам наблюдателей.

Символично и название: Фуцзянь - это название провинции на побережье Тайваньского пролива, напротив Тайваня, что многими воспринято как намек на предстоящую операцию по возвращению острова.

Издание The New York Times пишет, что США теряют военное преимущество в Азии, и Китай это знает. Пекин систематически отслеживает военные корабли США в регионе, его ВВС все чаще вторгаются в воздушное пространство Тайваня и Японии, а его береговая охрана регулярно преследует филиппинские, малазийские и индонезийские суда. При этом США, чтобы удержать мировое лидерство, рассредоточивают свои силы по всему миру, в то время как Китай может сконцентрировать свои силы на Тайване.