17 Июня 2022
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Общество
Александр Моор (2021) | Фото: admtyumen.ru

Моор вместе с другими губернаторами будет развивать межрегиональный туристический кластер "Большой Урал"

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал на Петербургском Международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с Ростуризмом. Документ также подписали главы Башкортостана, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. Со стороны Ростуризма документ подписала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Об этом Моор сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Все вместе они будут развивать межрегиональный кластер "Большой Урал".

"Масштабный проект "Большой Урал" направлен на развитие туристской инфраструктуры. Он нужен и важен для каждого из наших регионов. Мы связаны туристическими потоками. Тюменскую область в 2021 году посетили более 1,1 млн гостей из регионов Большого Урала. В свою очередь, тюменцы тоже любят отдыхать на гостеприимной уральской земле. Внутренний туризм - важная и очень перспективная отрасль российской экономики. Индустрия гостеприимства обеспечивает работой тысячи земляков. Главная цель нашего сотрудничества - дать людям больше возможностей для путешествий, для полноценного, интересного и активного отдыха", - сообщил губернатор.

Ранее Александр Моор поставил задачу по развитию туротрасли региона: к 2030 году Тюменская область может ежегодно принимать по 7- 8 млн путешественников.

Теги: ПМЭФ, Александр Моор, Ростуризм, соглашение, Большой Урал, туризм



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