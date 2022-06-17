17 Июня 2022
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Политика Новосибирская область
рейтинг, инвестиционный (2022) | Фото: ПМЭФ/ скрин

Новосибирская область улучшила свои позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ

Новосибирская область продолжает находиться в числе лидирующих регионов с высоким уровнем инвестиционной привлекательности и заняла 13 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

При этом, регион отмечен в числе пятерки лидеров России по развитию малого и среднего предпринимательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

В 2022 году презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ традиционно прошла на площадке Петербургского международного экономического форума. Рейтинг представило Агентство стратегических инициатив.

плакат малый бизнес(2007)|Фото: Накануне.RU

«В целом оценка по итогам года улучшилась по сравнению с предыдущим – это значит, что оценки бизнеса были лучше по всем направлениям нацрейтинга и главное, что Новосибирская область была отмечена в числе пятерки лидеров России по развитию малого и среднего предпринимательства», – прокомментировал результаты Национального рейтинга министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Теги: рейтинг, инвестиционный климат, малое предпринимательство



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