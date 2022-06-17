17 Июня 2022
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Экономика Пермский край
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Уралкалий на ПМЭФ заключил соглашения с тремя регионами

ПАО "Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калия, в рамках Петербургского международного экономического форума заключил соглашения о сотрудничестве с рядом субъектов Российской Федерации: Иркутской и Рязанской областями, а также с Республикой Мордовия.

Соглашения о сотрудничестве предусматривают взаимодействие Компании с регионами по ряду направлений, включая информационно-консультационное взаимодействие в области дорожного хозяйства и борьбы с зимней скользкостью автомобильных дорог общего пользования.

"Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении Компании работают более 12 000 сотрудников.

Теги: уралкалий, пмэф, соглашение, сотрудничество



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