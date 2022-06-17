17 Июня 2022
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санкт-петербург (2014) | Фото: Накануне.ru

На ПМЭФ назвали "главные ошибки Запада"

Глава "ВТБ" Андрей Костин назвал главные ошибки Запада. Речь об этом зашла на сессии "Новые реалии нового мира: игра: без правил?", состоявшейся на ПМЭФ.

По словам Костина, главред одной из "самых крутых" западных газет сказал ему, что Зарад совершил три ошибки: включил в НАТО Прибалтику, "подтянул" к альянсу Грузию и сделал то, что произошло на Украине.

Ранее замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на совещании в Челябинске заявил, что угрозы национальной безопасности России не оставили Владимиру Путину другого выбора, кроме как начать специальную военную операцию на Украине.

Теги: Андрей Костин, Запад, ошибки



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