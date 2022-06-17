Мурашко: Ковид-вакцинацию планируется сделать обязательной и внести в нацканлендарь

Ковид-вакцинацию планируют сделать обязательной, то есть внести в национальный календарь профилактических прививок, заявил на ПМЭФ министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, сейчас идет работа с депутатским корпусом.

Ковид-вакцинация была была включена в календарь прививок по эпидемическим показаниям в декабре 2021 года. Сейчас нацкалендарь включает в себя уже 19 прививок, а календарь прививок по эпидемическим показаниям - 24.

Национальный календарь профилактических прививок - утверждаемый приказом правительства документ, определяющий сроки и типы проводимых в бесплатном порядке массовых вакцинаций, включенных в программу ОМС. Он означает не обязанность граждан делать себе все эти прививки, а обязанность государства бесплатно предоставить их всем желающим, пишет экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

"Даже включение в национальный календарь прививок вакцины от COVID-19, не означает ее обязательности для всех, кроме тех, кто перечислены в Постановлении Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825, в котором, кстати, нет ни таксистов, ни продавцов, ни студентов, ни менеджеров, ни госслужащих и даже полицейских, которые до сих пор ходят в намордниках. Включение этой прививки в национальный календарь означает лишь федеральное финансирование затрат на ее проведение, которое сейчас происходит за счет региональных бюджетов", - подчеркнул он.

При этом никакой статистики по результатам вакцинации опубликовано так и не было, а Минздрав РФ назвал их коммерческой тайной. Также не были обнародованы результаты клинических испытаний. Единственными обнародованными данными были результаты "промежуточных испытаний", опубликованные в феврале 2021 года в зарубежном журнале The Lancet на английском языке, которые показали эффективность более 90%.

По факту же после массовой вакцинации смертность в России стала еще больше. За год избыточная смертность выросла в два раза - с 19% до 37%, став одной из самых больших в мире. В наиболее неблагополучном четвертом квартале 2020 года она составила 49%, а за тот же период 2021 года, когда большинство взрослых уже были вакцинированы, - 61%. В первом квартале 2021 года, когда вакцинация только начиналась, было 27% роста смертности, и в первом квартале нынешнего года этот результат повторился. Смертность резко снизилась лишь в апреле, после отмены большинства запретов и ограничений, упав до фонового уровня.