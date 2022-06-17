Куйвашев рассказал о турнире, который пройдет вместо Универсиады

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал подробности турнира, который пройдет в Екатеринбурге вместо Универсиады.

Напомним, в мае этого года стало окончательно известно, что Всемирных студенческих игр в 2023 году в Екатеринбурге не будет. Позже в мэрии уральской столицы сообщили, что "в том или ином виде" игры состоятся.

Как рассказал сегодня Куйвашев в своем Telegram-канале, город остался без Универсиады "из-за ситуации в мире".

"Но мы практически полностью к ней готовы, объекты почти достроены. Поэтому решили заменить соревнования FISU на новый проект – Международные летние университетские игры", - сообщил глава региона.

По его словам, турнир пройдет в августе 2023 года, в самый разгар празднования 300-летия Екатеринбурга.

"В играх примут участие 5 тысяч спортсменов и 700 представителей команд, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах. Надеюсь, получится праздник не хуже, чем во время чемпионата мира по футболу", - выразил надежду Куйвашев.

Ранее сообщалось, что вместо Универсиады-2023 в Екатеринбурге могут пройти открытые игры России и Китая.