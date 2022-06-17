"Уралкалий", "Уралхим" и Всероссийское общество охраны природы заключили соглашение о сотрудничестве

"Уралкалий", "Уралхим" и Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы" (ВООП) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Соглашение направлено на совместное развитие природоохранной деятельности, системы охраны окружающей среды и рационального природопользования, на повышение уровня ответственности в вопросах охраны окружающей среды и формирование бережного отношения к природе, а также на минимизацию негативного воздействия производства на окружающую среду и формирование экологической культуры.

Среди основных направлений сотрудничества: организация и проведение совместных тематических мероприятий, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду, реализация национальных государственных программ, находящихся в сфере интересов компаний и ВООП, проведение специалистами ВООП независимых экспертных оценок, технологических и экологических экспертиз, развитие экологического туризма и реализация программ по сохранению биологического разнообразия.