"Уралкалий", "Уралхим" и Всероссийское общество охраны природы заключили соглашение о сотрудничестве

17 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Уральский ФО Пермский край
Уралкалий, Уралхим, Всероссийское общество охраны природы, ПМЭФ (2022) | Фото: Уралкалий

"Уралкалий", "Уралхим" и Всероссийское общество охраны природы заключили соглашение о сотрудничестве

"Уралкалий", "Уралхим" и Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы" (ВООП) в рамках Петербургского международного экономического форума заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Соглашение направлено на совместное развитие природоохранной деятельности, системы охраны окружающей среды и рационального природопользования, на повышение уровня ответственности в вопросах охраны окружающей среды и формирование бережного отношения к природе, а также на минимизацию негативного воздействия производства на окружающую среду и формирование экологической культуры.

Уралкалий, Уралхим, Всероссийское общество охраны природы, ПМЭФ(2022)|Фото: Уралкалий

Среди основных направлений сотрудничества: организация и проведение совместных тематических мероприятий, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду, реализация национальных государственных программ, находящихся в сфере интересов компаний и ВООП, проведение специалистами ВООП независимых экспертных оценок, технологических и экологических экспертиз, развитие экологического туризма и реализация программ по сохранению биологического разнообразия.

Теги: Уралкалий, Уралхим, Всероссийское общество охраны природы, ПМЭФ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети