В "Уралкалии" и "Уралхиме" выводят корпоративный спорт на новый уровень

На Петербургском международном экономическом форуме ПАО "Уралкалий" и АО "ОХК "Уралхим" заключили соглашение, направленное на продвижение спорта и здорового образа жизни среди сотрудников в регионах присутствия компаний. Меморандум о взаимодействии был подписан с Ассоциацией корпоративных видов спорта, сообщили в пресс-службе "Уралкалия".

Соглашение будет способствовать популяризации корпоративного спорта и вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой. В перспективе планируется, что Ассоциация станет основным оператором по развитию корпоративного спорта и сможет продвигать различные инициативы на законодательном уровне.

Поддержка и развитие спортивных проектов — одни из главных направлений благотворительной и социальной деятельности "Уралкалия" и "Уралхима". На корпоративном уровне для сотрудников проводятся зимние и летние спартакиады, которые включают в себя состязания по различным видам спорта, заботу о здоровье жителей регионов присутствия, в особенности Пермского края.