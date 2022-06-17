В "Уралкалии" и "Уралхиме" выводят корпоративный спорт на новый уровень

17 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт В России Пермский край Санкт-Петербург
Спортивная площадка в екатеринбургском Малоистокском детском доме (2022) | Фото: Накануне.RU

В "Уралкалии" и "Уралхиме" выводят корпоративный спорт на новый уровень

На Петербургском международном экономическом форуме ПАО "Уралкалий" и АО "ОХК "Уралхим" заключили соглашение, направленное на продвижение спорта и здорового образа жизни среди сотрудников в регионах присутствия компаний. Меморандум о взаимодействии был подписан с Ассоциацией корпоративных видов спорта, сообщили в пресс-службе "Уралкалия".

Соглашение будет способствовать популяризации корпоративного спорта и вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой. В перспективе планируется, что Ассоциация станет основным оператором по развитию корпоративного спорта и сможет продвигать различные инициативы на законодательном уровне.

(2022)|Фото: uralchem.ru

Поддержка и развитие спортивных проектов — одни из главных направлений благотворительной и социальной деятельности "Уралкалия" и "Уралхима". На корпоративном уровне для сотрудников проводятся зимние и летние спартакиады, которые включают в себя состязания по различным видам спорта, заботу о здоровье жителей регионов присутствия, в особенности Пермского края.

Теги: Уралкалий, Уралхим, спорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети