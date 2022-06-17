17 Июня 2022
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День выборов в Ноябрьске (2021) | Фото: Накануне.RU

Организаторы Ural Music Night назвали исполнителя главной песни фестиваля

Стало известно, кто в этом году исполнит главную песню Ural Music Night.
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Как сообщили Накануне.RU организаторы музыкального фестиваля в Екатеринбурге, акция "Светает" на Октябрьской площади пройдет с легендарной московской группой "Браво". Именно они вместе с Камерным оркестром B-A-C-H исполнят главную песню фестиваля "Луч солнца золотого", к которой присоединятся тысячи голосов. Она ознаменует окончание Ural Music Night и начало нового дня.

Кроме этого, все участники и гости смогут бесплатно отправить открытки с мероприятия в любую точку России, предварительно подписав и поставив на них почтовый штемпель с символикой Ural Music Night и датой. Пункт посткроссинга будет работать 24 июня на стойке почты около Главпочтамта, где расположится площадка "Старый Новый Рок". Специально для акции, проводимой уже в шестой раз, разработано несколько вариантов тематических открыток с ключевыми слоганами фестиваля.

Ural Music Night состоится в следующую пятницу, 24 июня. Вход на музыкальный фестиваль в центре Екатеринбурга будет свободным, ожидается более 100 площадок, на которых сыграет более 300 групп.

Как сообщало Накануне.RU, одним из хедлайнеров в этом году станет певица МакSим. На этой неделе ее выступление было перенесено на новую площадку.

Теги: Ural Music Night, Браво, песня, фестиваль



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