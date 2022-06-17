Все иностранные автопроизводители готовы вернуться в Россию после снятия санкций – глава Калининградской области

Все иностранные автопроизводители готовы вернуться в Россию после снятия санкций, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

В Калининграде находится один из крупнейших в России заводов по сборке автомобилей – "Автотор". Здесь до начала военной спецоперации РФ на Украине собирались BMW, Kia и Hyundai.

В мае предприятие отправило сотрудников в трехнедельный корпоративный отпуск, работу продолжали только несколько подразделений, включая проект по разработке отечественных электромобилей.

По данным Росстата, падение производства автомобилей в марте 2022 года составило более 72%.

Что касается снятия санкций, то в ближайшее время этого не произойдет, уверен вице-премьер России Юрий Борисов. "Я хочу, чтобы это уложилось в голове у каждого россиянина: как прежде уже не будет. Никогда. Или если не "никогда", "никогда" - плохое слово, то на протяжении не одного десятка лет нам жить в таких условиях. Не будет Запад отменять санкции. Не для того они их вводили, чтобы нас попугать", - заявил он на полях ПМЭФ.