17 Июня 2022
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Банковские карты (2022) | Фото: Накануне.RU

Греф не исключил введения комиссий по валютным счетам в Сбере в 2023 году

Председатель правления Сбербанка Герман Греф не исключил, что в 2023 году Сбер тоже введет так называемые отрицательные вклады (а по сути – комиссию) по валютным счетам физлиц. Ранее о введении таких комиссий уже объявили Тинькофф-банк и Райффайзенбанк.

"Сбербанк не планирует вводить в 2022 году отрицательные ставки по валютным счетам физлиц, в 2023-м может об этом подумать", - заявил Греф.

Он также рассчитывает, что к середине года Сбер "решит все свои проблемы из-за санкций, в том числе по резервам, и со второго полугодия войдет в нормальный режим".

В целом глава Сбера прогнозирует убыточный год для банковского сектора. "Будет отличный результат, если банковский сектор в 2022 году сработает "в ноль", но есть высокая вероятность убытка", - заметил банкир.

Теги: герман греф, сбер, комиссия, валютный счет



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