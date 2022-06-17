Донецк под мощным артобстрелом ВСУ

Донецк утром подвергся мощному артиллерийскому обстрелу. Весь город содрогался от разрывов крупнокалиберных снарядов. Наиболее пострадал Киевский район, по которому стреляли из района Авдеевки. Остановлено движение транспорта.

Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что было выпущено 48 снарядов калибром 155 и 152 мм, то есть из НАТОвских орудий. И призывает не выходить из дома без лишней надобности. В настоящее время обстрел продолжается.

Также обстрелян Петровский район из РСЗО "Ураган".

Информация о жертвах и разрушениях уточняется, но уже известно, что произошли пожары, а над городом поднялся огромный столб черного дыма.

Вечером 13 июня столица ДНР подверглась самому мощному за все 8 лет обстрелу. По городу было выпущено более 300 снарядов. Военный обозреватель Борис Рожин полагает, что смысл террористических обстрелов Донецка со стороны ВСУ заключается в том, чтобы силы России и ДНР снизили давление на других участках фронта.