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Политика Свердловская область
Справедливая Россия, СР, флажки (2016) | Фото: Накануне.RU

Свердловские "справедливороссы" назвали своего кандидата на губернаторских выборах

Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия – За правду" утвердил кандидатуру Андрея Кузнецова в качестве кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении партии.

Следующим этапом выдвижения Кузнецова станет решение конференции регионального отделения. После этого состоится подача документов в областную избирательную комиссию и принятие решения о регистрации кандидата.

Напомним, ранее стали известны другие кандидаты на губернаторских выборах в Свердловской области. От "Единой России" пойдет действующий глава региона Евгений Куйвашев, а КПРФ представит Александр Ивачев.

Голосование на Среднем Урале пройдет в сентябре этого года.

Теги: Кузнецов, выборы, губернатор, кандидат



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