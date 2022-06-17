В Белгородской области разбился Су-25

В Белгородской области сегодня разбился самолет Су-25. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что истребитель совершал учебно-тренировочный полет.

"Летчик катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью лётчика нет. Самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - говорится в сообщении военных.

По предварительной версии, причиной ЧП могла стать техническая неисправность. Сейчас на месте инцидента работает комиссия ВКС России.