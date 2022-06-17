"Транснефть – Сибирь" повышает надежность производственных объектов

"Транснефть – Сибирь" провело комплекс плановых ремонтных работ на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН), расположенных на территории Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Цель – повышение надежности и обеспечение безопасной эксплуатации производственных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Во время плановой остановки транспортировки нефти выполнена замена восьми единиц запорной арматуры на линейной части МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, Холмогоры – Западный Сургут и нефтеперекачивающих станциях "Западный Сургут", "Бачкун-1", НПС-1 им. Чепурского. Установленные задвижки и обратные клапаны при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности. Также проведена вырезка ненормативных приварных элементов на линейной части магистрального нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш.

На нефтеперекачивающей станции "Шаим-2" проведены работы по подключению к технологическим трубопроводам нового подпорного насосного агрегата. Также к системе технологических трубопроводов подключен магистральный насосный агрегат на НПС «Торгили-1». Новое насосное оборудование характеризуется повышенной энергоэффективностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками.

В плановых работах были задействованы более 200 человек, использовалось свыше 60 единиц спецтехники и оборудования.

Плановые мероприятия по повышению надежности объектов АО "Транснефть – Сибирь" проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику в штатном режиме.