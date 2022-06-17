17 Июня 2022
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Экономика В России
Борис Титов на ПМЭФ (2022) | Фото: forumspb.com

ЦБ и Минфин: "Хотелки всегда большие, но ресурсы ограничены, всем сестрам по серьгам не получится"

Финансовый блок российского правительства дал понять бизнесу, что больших субсидий для компаний (по аналогии с выплатами населению во время пандемии) в этот кризис не будет.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов сегодня на ПМЭФ говорил о положительном опыте США и западных стран по непосредственной финансовой поддержке бизнеса – в виде субсидий и снижения налогов. "Если хотите помочь, Максим Геннадьевич (Решетников, министр экономического развития – прим. ред.), то надо субсидировать. Должны быть нулевые импортные пошлины на закупку оборудования из-за рубежа. Максим Геннадьевич говорит, что мы уже перестроили экономику, но это не так", - заметил уполномоченный по правам бизнеса.

За Решетникова ответил коллега, министр финансов Антон Силуанов: "Всем сестрам по серьгам не получится, потому что ресурсы ограничены. Льготы и субсидии – тем, кто сейчас производит самые нужные продукты, в которых мы ограничены. И жизнь такова, что сейчас надо помогать импортерам. Есть деньги? Есть! Но постоянно заливать экономику деньгами невозможно". Зампред правления ЦБ Алексей Заботкин тоже говорил про "денег нет": "Хотелки всегда большие, но ресурсы ограничены".

Совладелец "Северстали" Алексей Мордашов попросил не столько субсидий, сколько ослабления контроля. Например, он предложил уйти от валютного контроля. Также его возмущение вызывают всевозможные проверки. Например, на одном из производств в простой отправили работников с сохранением двух третей оклада – из-за этого в компанию заявились сотрудники прокуратуры.

Теги: антон силуанов, максим решетников, субсидии, борис титов



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