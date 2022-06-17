17 Июня 2022
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Самокаты на улице в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге откроют школу по управлению электросамокатом

В Екатеринбурге открывается школа, где будут учить управлять электросамокатом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

С наступлением теплой погоды в уральской столице самокатный сезон набирает обороты. Тех, кто не имеет опыта городских поездок на велосипедах и самокатах и не знает базовых правил дорожного движения, специалисты приглашают на занятия. С 17 по 19 июня на площадке у ТЦ "Мега" (Металлургов, 87) все желающие смогут пройти обучение основам безопасного и этичного вождения электросамокатов и познакомиться с их устройством.

Школа будет работать 17 июня (с 12.00 до 20.00), 18 и 19 июня с 14.00 до 21.00. Все занятия проводятся бесплатно.

Напомним, согласно опросу, большинство жителей уральской столицы выступили за введение ограничений на эксплуатацию электросамокатов. Горожане считают, что такие средства передвижения опасны для окружающих, так как на них носятся с большой скоростью и по дорогам, и по тротуарам.

Теги: самокат, школа, открытие, Екатеринбург



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