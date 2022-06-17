17 Июня 2022
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Экономика В России
Автоваз (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Автоваз&quot;

Можно мечтать, что экспорт машин сравнится с экспортом сырья. Но мы же понимаем, что это не так, - Решетников

Члены российского правительства сегодня поспорили на ПМЭФ о том, насколько реалистичны прогнозы и цели, которые декларируют власти страны.

В Минэкономразвития считают, что надо надеяться на лучшее, а готовиться к худшему. "Мы можем мечтать, что у нас экспорт машин и оборудования будет сравним с экспортом сырья. Но мы же понимаем, что это не так. Мы встроены в мировое разделение труда, его нельзя игнорировать. Давайте мечтать о чем угодно, а планировать реально", - предложил глава министерства Максим Решетников.

С ним поспорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что Решетников утрирует.  

"Мы измучены стратегированием, два года стратегируем постоянно. От Минэкономразвития мы требуем, чтобы были реалистичные прогнозы. Если прогнозы пессимистичны заранее, то какой в них смысл? Максим Геннадиевич [Решетников] тут утрирует конечно", - заявил вице-премьер.

Судя по всему, Чернышенко полон оптимизма. "Определенно часть компонентов все же будет импортироваться из дружественных стран, но в целом задачу мы формулируем именно таким образом – создать в автоэлектронике достаточный промышленный потенциал и не просто импортозаместить иностранные наработки, а вывести российскую электронику по объемам производства и качества в мировые лидеры. В том числе в автомобильной промышленности", - заявил он.

Теги: максим решетников, минэкономразвития, экономика, экспорт, дмитрий чернышенко



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