В Златоусте подрядчик приступил к очистке городского пруда

В Златоусте начались работы по очистке южной части городского пруда на реке Ай. Мероприятия проводятся в рамка нацпроекта "Экология", сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкологии региона.

Работы выполняет компания "Сибгидромехстрой". Она должна завершить очистку пруда в 2024 году. На эти цели выделено более 111 млн рублей. Подрядчику предстоит изъять около 292 тысяч кубометров донных отложений.

В министерстве отметили, что эти мероприятия позволят повысить водоотводящую и дренирующую роль гидрографической сети, используя естественные свойства природной системы. Это приведет к созданию условий экологического оздоровления водоема и прилегающих к ней пойменных территорий.