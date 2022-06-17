17 Июня 2022
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Общество Челябинская область
река Миасс, санитарная очистка реки Миасс, (2019) | Фото: министерство экологии Челябинской области

В Златоусте подрядчик приступил к очистке городского пруда

В Златоусте начались работы по очистке южной части городского пруда на реке Ай. Мероприятия проводятся в рамка нацпроекта "Экология", сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкологии региона.

Работы выполняет компания "Сибгидромехстрой". Она должна завершить очистку пруда в 2024 году. На эти цели выделено более 111 млн рублей. Подрядчику предстоит изъять около 292 тысяч кубометров донных отложений.

В министерстве отметили, что эти мероприятия позволят повысить водоотводящую и дренирующую роль гидрографической сети, используя естественные свойства природной системы. Это приведет к созданию условий экологического оздоровления водоема и прилегающих к ней пойменных территорий.

Теги: пруд, река Ай, очистка,



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