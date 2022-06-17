На Украине запретили партию Шария

Восьмой апелляционный суд Львова по требованию СБУ запретил деятельность "Партии Шария" как "пророссийской".

Также была запрещена "Левая оппозиция". Имущество и активы обеих партий будут отобраны режимом. Теперь на Украине уже восемь партий, деятельность которых запрещена судом. Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий 14 мая. В марте 11 неугодных партий были запрещены решением СНБО.

Анатолий Шарий отреагировал на решение суда в своем стиле, не стесняясь в выражениях.

"Ничтожество, плясавшее за пять копеек на свадьбах, не сумело запретить Партию никоим образом, ни по одному закону, как только перенеся рассмотрение в рогулистический Львовский суд с судьями, вылезшими из схрона и не читавшими законов вовсе. Очень удовлетворен, что у этого подонка, воспитанного такими же подонками (иначе он не был бы таким подонком) не хватило мозга победить нас по правилам... Желаю унюхаться сегодня до полуобморока или полусмерти Верховному главнокомандующему с такой новостью!" - написал Шарий в своем телегам-канале.

Он сообщил, что адвокату вообще было отказано участвовать в суде. И он не признает "этот вонючий суд с его решениями".

Телеграм-канал "Легитимный" пишет, что в офиса резидента Украины "достали кейс Шария и разгоняют "перемогу" с запретом его партии" по причине огромных потерь на фронте, чтобы сместить акценты и внимание общества. Потому что если цифры потерь вылезут в публичную плоскость, это сильно ударит по рейтингу Зеленского. По этой же причине все украинские политики начали дружно заявлять, что киевский режим захватит Крым и Донбасс.

Напомним, накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские войска ежедневно теряют до тысячи человек убитыми и ранеными. По данным западных аналитических центров, общие потери ВСУ с 24 февраля составляют до 200 тыс. человек. Это примерно 2 тыс. в день в среднем за все время, без учета возросших потерь в последние недели. То есть даже цифры Арахамии могут быть заниженными. Шарий сообщает, что ему приходит не менее тысячи обращений в день по поиску военнослужащих, с которыми нет связи.