17 Июня 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2005) | Фото: www.admsurgut.ru

В Сургуте продавец магазина затравила мальчика за длинные волосы и отматерила его мать

В Сургуте школьника затравили в магазине за собранные в хвостик волосы, сообщает местный телеканал "Мегаполис" со ссылкой на маму мальчика.

Она сообщила, что в магазине ее ребенка начали унижать, высказывая пренебрежительное отношение к его внешности. Продавщица взяла в руки ножницы и стала пугать мальчика: "Сейчас подстригу тебя под нолик". Далее в адрес мальчика следовали фразы: "А тебя дома родители с девочкой не путают? Ты им передай, чтобы подстригли тебя", "Пока мужскую прическу не сделаешь, в магазин больше не пущу".

Женщина заехала в магазин, чтобы объяснить администрации, как следует общаться с детьми, однако в ответ ее выгнали и отматерили. В настоящий момент продавец магазина уже уволен.

"Сотрудник уже уволен из-за этого конфликта. Я сейчас сам за границей, но как узнал об этом, связался с мамой мальчика, извинился. Мы все выяснили и уладили конфликт, ничего страшного не случилось. Просто потом информация попала в сеть, и получился резонанс", — сообщил директор магазина "Кит" Артур Мкрдумян.

Теги: продавец, травля, ребенок



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