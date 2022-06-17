17 Июня 2022
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Спорт Свердловская область
Доминик Динга, Григорий Иванов (2016) | Фото: ФК &quot;Урал&quot;

Защитник Динга покинул "Урал". За полгода он ни разу не сыграл за клуб

ФК "Урал" объявил, что защитник Доминик Динга покинул клуб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. На днях сербский игрок приехал в Екатеринбург, а вчера попрощался с командой.

В "Урал" Доминик пришел в апреле 2016 года и за два года провел за "оранжево-черных" 29 матчей. После этого несколько сезонов защитник выступал в аренде в минском "Динамо". В январе 2022 года Динга вернулся в Екатеринбург, но на поле в официальных матчах так ни разу и не вышел.

Напомним, на этой неделе "Урал" объявил о продлении контракта с одним из своих лидеров – полузащитником Олегом Шатовым. Экс-игрок сборной России останется в екатеринбургской команде еще на один сезон.

Теги: Динга, Урал, контракт, игрок



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