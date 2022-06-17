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форум Дорога 2019, Дмитрий Медведев (2019) | Фото: Накануне.RU

Медведев рассказал о судьбе своей первой машины - "семёрки"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о намерении пересадить чиновников на "Лады".

"Первая моя машина – белая "семёрка" "Жигулей" ("Лада-2107"). Прикупил я её новой, году в 1995-м, приблизительно за $5 тыс. (даю в инвалюте, так проще из-за курса). Была приличная весьма сумма. Да, и машина считалась неплохой. Хотя сейчас "Лада" стала подороже, но и доллар уже не тот", - написал политик в своём Telegram-канале.

Потом он продал эту машину "раза в три дешевле".

"Каково же было моё удивление, когда летом 2008-го, уже после избрания, мне предложили выкупить обратно мою же вдрызг убитую машину, но уже за $15 тыс. Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца. Мораль: всем чиновникам – только "Лады"", - подытожил Медведев.

Напомним, началось всё с того, что министр финансов России Антон Силуанов предложить пересадить чиновников на "Лады", мол, тогда эти автомобили будут качественными, хорошими и безопасными. Инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я, как госслужащий, готов ко всему. И каждый госслужащий готов ко всему. Антон Германович [Силуанов] будет принимать участие в совещании у президента. Если посчитает целесообразным, поднимет этот вопрос", - сказал он.

Теги: Дмитрий Медведев, Лада, машина,



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Ранее 16.06.2022 13:51 Мск "Каждый госслужащий готов ко всему": Песков – о перспективе пересадить чиновников на "Лады"
Ранее 16.06.2022 10:37 Мск Министр финансов РФ предложил пересадить чиновников на "Лады"


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