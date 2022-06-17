NYT: На окраине Лисичанска огромная братская могила, из которой исходит трупный запах

Газета The New York Times опубликовала материал о братской могиле в пока еще оккупированном ВСУ Лисичанске. На фото изображена траншея, в которой лежат мешки с телами.

"Погибшие - мирные жители, которые были убиты в результате обстрелов в последние месяцы в городах Лисичанск и Северодонецк, а также в близлежащем городе Рубежное. Они свалены в кучу, потому что нет родственников, которые могли бы забрать и похоронить их тела", - пишет издание.

Из ямы распространяется трупный запах, а закопать ее нечем, так как вся украинская техника отдана ВСУ для рытья траншей, говорит бывший офицер полиции Сергей Векленко. По его словам, только в этой братской могиле похоронено 300 человек. В яму умерших сбрасывают еще с апреля.

Так как военные действия продолжаются уже четвертый месяц, то ясно, что окопы тоже стали могилами для многих солдат.

Американская газета признает, что Россия почти освободила Северодонецк, и Лисичанск - на очереди.

Напомним, накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские войска ежедневно теряют до тысячи человек убитыми и ранеными. По данным западных аналитических центров, общие потери ВСУ с 24 февраля составляют до 200 тыс. человек. Это примерно 2 тыс. в день в среднем за все время, без учета возросших потерь в последние недели. То есть даже цифры Арахамии могут быть заниженными. Блогер Анатолий Шарий сообщает, что ему приходит не менее тысячи обращений в день по поиску военнослужащих, с которыми нет связи.

Рост потерь ВСУ западные военные аналитики связывают с Лисичанско-Северодонецкой операцией, в ходе которой ВСУ несут огромные потери под огнем российской артиллерии. Эта информация озвучивается украинскими же спикерами, которые буквально вопят о массовом уничтожении боевиков.