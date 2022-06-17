17 Июня 2022
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Общество Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге назвали дату аукциона для застройщиков третьего объекта КРТ

Мэрия Екатеринбурга объявила дату аукциона по комплексному развитию территории, находящейся в квартале улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет об объекте площадью около 36,5 тысяч квадратных метров. Начальная стоимость площадки составит 836 тысяч 606 рублей, один шаг – 40 тысяч рублей. Размер задатка равен начальной стоимости площадки.

По данным мэрии, торги пройдут 15 июля, а победитель аукциона получит право стать застройщиком указанной территории.

Напомним, перечень первых трех объектов КРТ был утвержден главой города Алексеем Орловым в апреле этого года. В программу вошло 34 дома, семь из них находятся в аварийном состоянии.

Аукцион по поиску застройщика КРТ на двух других площадках пройдет в Екатеринбурге в конце июня.

Теги: КРТ, объект, аукцион, Екатеринбург



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