В Челябинской области компанию оштрафовали на 1 млн рублей за дачу взятки инспектору ДПС

В Карабаше "Уральскую горную компанию – Рент" оштрафовали на 1 млн рублей за дачу взятки инспектору ДПС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении заместителя директора компании возбуждено административное дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. В 2020 г. он предложил инспектору ДПС взятку в виде топливной карты, чтобы водителей организации не привлекали к административной ответственности.

Мировой судья назначил компании штраф с конфискацией суммы взятки. Кыштымский городской суд оставил это решение в силе.