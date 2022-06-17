На Ямале "пропавшего без вести" парапланериста могут оштрафовать за несанкционированный полет

За несанкционированный полет над городом жителю Ямала грозит административная ответственность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве сообщили, что 18 мая 2022 года парамотопланерист совершил полет над городом Новый Уренгой по несогласованному с органами, обеспечивающими воздушное движение, маршруту.

"В связи с этим транспортным прокурором в отношении мужчины, который управлял парамотопланером, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении. Нарушителю грозит штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Примечательно, что 18 мая появилась информация о падении парапланериста в реку Седэ-Яха вблизи Нового Уренгоя. Мужчину искали до 12 июня, в том числе водолазы. Однако, по данным "Ямал-Медиа" - поиски результатов не принесли. Получить оперативный комментарий от Уральской транспортной прокуратуры - является ли парапланерист тем самым "пропавшим без вести" - не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.