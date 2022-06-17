На Ямале "пропавшего без вести" парапланериста могут оштрафовать за несанкционированный полет

17 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Комбинат "Азот" — новая "Азовсталь"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
мотопараплан (2018) | Фото:pravdaurfo.ru

На Ямале "пропавшего без вести" парапланериста могут оштрафовать за несанкционированный полет

За несанкционированный полет над городом жителю Ямала грозит административная ответственность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве сообщили, что 18 мая 2022 года парамотопланерист совершил полет над городом Новый Уренгой по несогласованному с органами, обеспечивающими воздушное движение, маршруту.

"В связи с этим транспортным прокурором в отношении мужчины, который управлял парамотопланером, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении. Нарушителю грозит штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Примечательно, что 18 мая появилась информация о падении парапланериста в реку Седэ-Яха вблизи Нового Уренгоя. Мужчину искали до 12 июня, в том числе водолазы. Однако, по данным "Ямал-Медиа" - поиски результатов не принесли. Получить оперативный комментарий от Уральской транспортной прокуратуры - является ли парапланерист тем самым "пропавшим без вести" - не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.

Теги: парапланерист, падение, параплан, поиски



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.05.2022 16:18 Мск На Ямале пропавшего парапланериста ищут водолазы
Ранее 19.05.2022 08:07 Мск В Новом Уренгое парапланерист упал в реку


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Выбирайте samsun в интернет-магазине www.mvideo.ru