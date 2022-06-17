Директор Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ арестован до августа

Задержанный директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Шурманов отправлен под арест.

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Напомним, Шурманова задержали на этой неделе в Екатеринбурге. Его подозревают в мошенничестве.

Сегодня Верх-Исетский районный суд вынес решение о мере пресечения для главы института. Евгений Шурманов арестован, он будет находиться в СИЗО до 8 августа этого года. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось о расследовании уголовного дела о хищении в УрФУ 10 млн рублей в период подготовки и проведения Всероссийской летней Универсиады в 2020 году. В апреле этого года в вузе проходили обыски.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Евгений Шурманов вызвал на бой Олимпийского чемпиона по боксу Егора Мехонцева, обвинившего его в получении своих званий нечестными путями. Боец этот вызов принял, но до их поединка дело так и не дошло.